Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичеванской республике

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в ракетном ударе по территории Ордубадского района Нахичеванской автономной республики. Об этом 16 октября сообщает «Sputnik Азербайджан».

Оперативно-тактическая ракета была выпущена накануне, мирные жители и гражданские объекты не пострадали, заявили в военном ведомстве.

Противник продолжает обстреливать несколько районов Азербайджана, что является грубым нарушением режима прекращения огня, добавил Баку.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сказала, что никакого ракетного удара не было.

«Это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана, цель которой — расширить географию боевых действий», — цитирует заявление Степанян «Sputnik Армения».

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 10 октября, после многочасовых переговоров глав МИД двух республик в Москве, было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.