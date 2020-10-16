Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что из России в Армению идет контрабанда оружия. Об этом он сказал в интервью турецкому телевидению, передает РИА Новости.

По данным Баку, с территории Грузии в Армению контрабандным путем перевозится вооружение на гражданских самолетах, для этих целей недавно был куплен Ил-76 за 30-40 миллионов долларов. «Его приобрели богатые армянские бизнесмены, проживающие в России: Карапетян, Абрамян и другие. Они посылают армян из России в Карабах в качестве наемников», — сказал Алиев.

Предприниматели с помощью Ил-76 осуществляют контрабанду оружия, утверждает азербайджанский лидер. «В этом самолете были "Корнеты", противотанковое вооружение, система "Игла"», — сказал он.

Баку официально обратился в Международную организацию гражданской авиации. «Мы получили от официальных органов России разъяснение, что Россия не посылает в Армению вооружение», — добавил Алиев.

27 сентября Азербайджан заявил, что армянские войска осуществили масштабные провокации на линии разграничения в Нагорном Карабахе (НКР, Республике Арцах), и начал контрнаступление на территорию непризнанной республики. Ереван обвинил Баку в нападении на Арцах. Спустя почти две недели боев главы МИД Армении и Азербайджана приехали на переговоры в Москву. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.