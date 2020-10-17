Азербайджан отказался прислать в Москву переговорщиков по Карабаху

Азербайджан отказался отправить военных в Москву на встречу по Нагорному Карабаху с представителями Минобороны Армении. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Она отметила, что Ереван согласился с предложением России и прислал своих переговорщиков.

В ходе запланированного диалога стороны должны были согласовать механизм контроля за прекращением огня в непризнанной республике. «По нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу. Это означает, что Баку, по сути, отказывается от соглашения, достигнутого в Москве, и отвечает отказом на инициативу России», — заявила Геворкян.

16 октября Пашинян предложил применить для решения проблемы Нагорного Карабаха принцип «отделение во имя спасения». По его словам, данный принцип является «современным проявлением» принципа самоопределения народов.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.