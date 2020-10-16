Пашинян предложил применить к Карабаху принцип «отделение во имя спасения»

Премьер Армении Никол Пашинян предложил применить для решения проблемы Нагорного Карабаха принцип «отделение во имя спасения». Об этом 16 октября сообщает «Sputnik Армения».

По словам Пашиняна, данный принцип является «современным проявлением» принципа самоопределения народов. Он позволяет отдельным группам и народам не только отделиться от государства, если существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но также «исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям».

«Это должно быть в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса, — заявил премьер. — Весь потенциал армян должен быть направлен на решение этой задачи».

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

Периодически военные действия возобновляются. Последнее обострение началось 27 сентября 2020 года. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.