Турцию обвинили в провоцировании конфликта в Карабахе

Турцию обвинили в намеренном провоцировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По сведениям издания, обострение ситуации в регионе было спланировано Турцией. Отмечается, что Турция на протяжении нескольких месяцев целенаправленно провоцировала Азербайджан на развязывание боевых действий, обещая оказать всестороннюю дипломатическую, разведывательную и военно-техническую поддержку.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в рамках конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.