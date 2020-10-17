Маневр Азербайджана с полными взрывчатки «кукурузниками» провалился

Азербайджанские вооруженные силы (ВС) в Нагорном Карабахе использовали тактический маневр, чтобы раскрыть местонахождение систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, однако он провалился. Об этом рассказывается в Telegram-канале российского военкора Семена Пегова Wargonzo.

Для этого военные использовали советские самолеты Ан-2, известные по прозвищу «кукурузник», переделанные под беспилотники. Перед атакой азербайджанцы запустили полные взрывчатки летательные аппараты на отдельных участках фронта, рассчитывая, что Армия обороны Нагорного Карабаха применит системы ПВО.

Однако маневр не оправдался. Как сообщают источники Wargonzo на фронте, «кукурузники» сбили обычные бойцы из стрелкового оружия или переносных зенитно-ракетных комплексов. «Благодаря в том числе и этому фактору удалось сорвать запланированный Баку блицкриг», — отмечается в сообщении.

Как ранее объяснил военный эксперт Александр Михайловский, военная операция с использованием Ан-2 провалилась, потому что «низколетящий беспилотник-камикадзе» не может быть целью радаров комплекса С-300. За них отвечают ПВО ближнего действия, такие как «Оса», «Стрела» или «Панцирь-С», но они уже были уничтожены ранее.

Днем ВС Азербайджана опубликовали видеозапись уничтожения армянского комплекса С-300. Где и когда было снято видео, неизвестно. Стороны дают разные данные о потерях друг друга с самого начала боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Баку регулярно сообщают о захвате новых территорий, однако эти сообщения обычно опровергаются с помощью фото- или видеодоказательств, как, например, история о захвате карабахского поселка Гадрут.