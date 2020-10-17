Азербайджан обвинили в тайной переброске оружия и наемников из Афганистана

Азербайджан тайно перебрасывает на свою территорию оружие и наемников из Афганистана. В этом его обвинила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в субботу, 17 октября.

По данным армянской спецслужбы, азербайджанская авиакомпания Silk Way, осуществляющая грузоперевозки, совершила несколько рейсов на военные аэродромы других стран. В частности, 16 и 17 октября самолеты перевозчика вылетали в аэропорт Баграм в Афганистане, а также на аэродром Лакшар гахи в Пакистане. Кроме того, рейсы по аналогичным маршрутам запланированы на 18 октября, также в ближайшие дни Silk Way собирается выполнить полеты из Баку в Кандагар. При этом, отметили в СНБ Армении, некоторые из этих рейсов не отражены в международном расписании.

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«Эти данные свидетельствуют о том, что турецко-азербайджанский террористический союз пытается таким образом расширить географию получения боеприпасов и привлечения террористов, а также приписать свои противоправные действия армянской стороне», — подчеркнули в СНБ Армении.

Там также опровергли ранее распространявшуюся азербайджанской стороной информацию о том, что в Армению контрабандным путем завозятся боеприпасы из других стран.

Ранее в октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что из России в Армению идет контрабанда оружия. По данным Баку, с территории Грузии в Армению контрабандным путем перевозится вооружение на гражданских самолетах, для этих целей недавно был куплен Ил-76 за 30-40 миллионов долларов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября, когда Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции в ответ на обстрелы со стороны противника и ввел свои войска на территорию непризнанной республики. Армения, участвующая в них на правах страны-гаранта безопасности НКР, на второй же день заявила, что обстрелам подвергается и ее территория, а также указала на то, что в конфликт вмешалась Турция. Анкара и Баку долгое время отрицали это. 10 октября стороны при посредничестве Москвы заключили перемирие, но практически сразу его нарушили.