Раскрыт состав турецкой военной группировки в Азербайджане

Группировка турецких войск, находящаяся сейчас на территории Азербайджана, насчитывает примерно шесть сотен человек, в том числе инструкторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

По данным собеседников издания, турецкие военные остались в стране после совместных азербайджано-турецких учений, которые прошли после эскалации между Арменией и Азербайджаном в июле. Их целью является координация Вооруженных сил Азербайджана во время наступательной операцией на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (Республику Арцах). Также они занимались военной разведкой.

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В частности, в Баку находятся 90 военных советников, которые обеспечивали связь подразделений с генеральным штабом, 50 военных инструкторов ведут деятельность в Нахичеваньском регионе Азербайджана, граничащим с Арменией, еще 50 инструкторов работают в 4-м армейском корпусе ВС Азербайджана. Еще 20 инструкторов направили в столичное военное училище имени Гейдара Алиева.

В составе турецкой группировки много специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Турции: на авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава на авиабазе, 50 инструкторов работает на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр. Помимо них, в Азербайджане остались 200 человек батальонной тактической группы, 20 инструкторов на военно-морской базе. На вооружении группировка имеет 18 БМП, одну реактивную систему залпового огня, десять единиц автотехники и свыше трех десятков единиц авиационной техники, в том числе 20 беспилотников, шесть самолетов и восемь вертолетов.

Армения и НКР заявили о непосредственном участии Турции в боях на территории Карабаха на второй день конфликта, 28 сентября. Тогда Ереван сообщил, что турецкий истребитель сбил армянский штурмовик Су-25 в воздушном пространстве своей страны. Кроме того, по данным Минобороны Армении, Баку практически сразу передал управление воздушной операцией в Арцахе турецким специалистам.

Баку и Анкара поначалу отрицали совместное участие в боевых действиях, подчеркивая, что турецкая поддержка является исключительно дипломатической. Однако позже в СМИ начали появляться доказательства присутствия турецких ВВС в Азербайджане. 5 октября президент Ильхам Алиев фактически признал участие Турции. В Баку также делают заявления, что без Анкары конфликт невозможно разрешить.