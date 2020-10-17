Турция обвинила Армению в военных преступлениях

Армения продолжает убийства мирных жителей Азербайджана, в том числе детей, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter.

Он обвинил Ереван в военных преступлениях и подчеркнул, что Анкара всегда будет на стороне Баку в этом конфликте. «Молчание об этой жестокости означает соучастие в этих убийствах. Те, кто не обладает человечностью, заплатят за эти преступления», — сказал дипломат.

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Ранее Азербайджан заявил о гибели десяти мирных жителей в результате обстрела города Гянджи со стороны объединенных вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ереван и НКР регулярно отрицают сообщения Баку об обстрелах гражданской инфраструктуры, в том числе и города Гянджи. Единственный раз, когда заявления о его обстреле подтвердились, был зафиксирован 4 октября. Тогда пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян объявил, что вооруженные силы нанесли удар по Гянджи и уничтожили военный аэродром. Удар стал ответом на ожесточенные обстрелы столицы непризнанной республики Степанакерта, в том числе с помощью беспилотников.

Боевые действия в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября, когда Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции в ответ на обстрелы со стороны противника и ввел свои войска на территорию непризнанной республики. Армения, участвующая в них на правах страны-гаранта безопасности НКР, на второй же день заявила, что обстрелам подвергается и ее территория, а также указала на то, что в конфликт вмешалась Турция. Анкара и Баку долгое время отрицали это. 10 октября стороны при посредничестве Москвы заключили перемирие, но практически сразу его нарушили.