Вашингтон заверил Киев в готовности поставлять летальное оружие

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Как уточняется, разговор состоялся между главами дипломатии 2 февраля. Во время беседы американский представитель подтвердил намерение администрации президента США Джозефа Байдена усилить экономическую и военную поддержку Украины.

В свою очередь, Кулеба попросил Блинкена усилить свое дипломатическое давление на Россию — по его мнению, это будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке страны и ситуации с Крымским полуостровом. Кроме того, страны договорились углублять сотрудничество в сферах безопасности, инвестиций и торговли.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа впервые приняла решение о продаже вооружений Киеву в конце 2017 года. На украинскую территорию в апреле 2018 года были поставлены 37 ПТРК Javelin и 210 ракет, а уже в следующем месяце бойцы вооруженных сил опробовали американское оружие.

В декабре 2020 года сообщалось, что поставки вооружений США на Украину стали рекордными. Так, за прошедший год Вашингтон продал Киеву оружие на сумму в 510,5 миллиона долларов, что почти в два раза превышает суммы за 2019 год.