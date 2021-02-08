Стало известно о планах Байдена по поддержке Украины

Президент США Джо Байден продолжит оказывать поддержку Украине. О планах американского лидера стало известно со слов временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин, передает «Интерфакс».

Как отметила Квин, новая администрация будет придерживаться давней политики Конгресса США, который не первый год демонстрирует «очень серьезную двухпартийную поддержку Украины».

«Президент Байден уже заявлял, что он является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнула она.

Ранее в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Он также подтвердил намерение администрации президента США Джозефа Байдена усилить экономическую и военную поддержку Украины. Кулеба в свою очередь по итогам данного разговора рассказал о начале «нового дня» в отношениях с США.

До этого глава украинского МИД также выражал уверенность в том, что Байден найдет общий язык с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Кулебы, между лидерами двух стран возникнет некая «химия», которая будет способствовать укреплению сотрудничества.