Глава МИД Украины заявил о «химии» между Зеленским и Байденом

Новый президент США Джо Байден найдет общий язык с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Украина 24».

Министр рассказал, что объединяет Байдена и Зеленского.

«Они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей №1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что это химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально», — заявил Кулеба.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко анонсировал скорый разговор Зеленского и Байдена. Одним из первых вопросов, с которого Киев начнет диалог с новой американской администрацией, станет организация визита президента США на Украину.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января.