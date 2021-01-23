На Украине раскрыли происхождение записи разговоров Байдена и Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, опубликовавший аудиозаписи предполагаемых разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего президента США Джо Байдена, занимавшего пост вице-президента, раскрыл происхождение записей и рассказал, как они оказались в его распоряжении. Об этом пишет «Страна.ua».

По мнению Деркача, бывший глава государства сам записывал свои беседы с высокопоставленными лицами. Он добавил, что попавшие к нему благодаря украинским журналистам-расследователям пленки в целом содержат около 5-6 часов разговоров Порошенко, из них опубликовано лишь 45 минут — не опубликованными остались записи, затрагивающие суверенитет, события на Донбассе и взаимоотношения с европейскими партнерами страны. Он заметил, что недавние санкции Минфина США лишь доказывают тот факт, что записи подлинные.

«Пленок много. Байден просто в страшном сне не мог представить, что Порошенко будет его писать в Администрации для личного архива. Такие вещи просто не делаются с точки зрения культуры государственности. Но Петр Алексеевич в своем стиле поступил», — заметил он.

Комментируя вопрос о том, почему журналисты не оставили себе подобный эксклюзив, депутат высказал мнение, что все дело в страхе перед возможными последствиями. При этом он напомнил, что ни одно дело об убийстве сотрудника СМИ в стране не расследовано. «Они живые люди. Они видят санкции, угрозы репрессий и прочее», — подчеркнул Деркач.

Говоря о дальнейшей судьбе пленок он отметил, что передал их на экспертизу в рамках уголовного процесса. Парламентарий также уточнил, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало дело в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). «Аккурат после голосования выборщиков в США, под елочку, 30 декабря НАБУ попыталось закрыть это дело по пленкам и измене родине гражданина Порошенко. Мы уже подали в суд и не дадим закрыть это уголовное производство», — заверил он.

Ранее США ввели санкции против граждан Украины из-за вероятного вмешательства в американские выборы. Под ограничительные меры попали четыре организации и семь человек, в том числе депутат Верховной Рады Александр Дубинский и бывший военный прокурор Константин Кулик.

По мнению американского Минфина, все они являются частью связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом. В мае он обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена, выигравшего выборы главы государства в 2020 году.