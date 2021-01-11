США ввели санкции против семи граждан Украины

Министерство финансов США внесло в санкционный список семерых граждан Украины и четыре организации. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

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Так, в список попали Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. Среди организаций, в отношении которых США ввели санкции, — «Эра-Медиа», информационное агентство Only News, сайт NabuLeaks и «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Минфин уточнил, что ограничения введены из-за «вмешательства» в выборы. В частности, эти люди и организации, по мнению американского ведомства, — часть связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом. Украинский парламентарий признан в США российским агентом и так же был ранее внесен в санкционный список.

В мае Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена 2016 года. На них американский политик предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma. Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Он заявил, что аудиофайлы сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».