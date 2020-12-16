Сенаторы США поругались из-за «дезинформации со стороны России»

Сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон поругался со своим коллегой сенатором-демократом Гэри Питерсом в ходе заседания из-за того, кто распространяет «дезинформацию со стороны России». Об этом сообщает РИА Новости.

Джонсон заявил, что высокопоставленные демократы, включая Питерса, распространили среди прессы засекреченный доклад, после чего якобы обвинили его и другого сенатора Чака Грассли в «распространении дезинформации от России», которая была получена депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. По словам Джонсона, он «никогда не слышал даже об этом человеке». «Дезинформация, ложь, ложные обвинения идут как раз от сенатора Питерса», — заявил республиканец.

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В ответ его коллега сказал, что не имеет никакого отношения к названному докладу. Однако Джонсон на повышенных тонах вновь обвинил демократа во лжи: «Вы постоянно лжете в прессе, что я распространяю дезинформацию от России. Это чистая ложь. Я говорил вам, чтобы вы перестали лгать! И вы все равно продолжали!»

«Не знаю, в какую кроличью нору вы спустились и откуда все это взяли», —заявил в ответ Питерс. «Вы постоянно врете», — парировал Джонсон и передал слово другому сенатору.

В мае украинский депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma. Порошенко назвал аудиозаписи сфабрикованными. Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Он заявил, что аудиофайлы сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».