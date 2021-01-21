Украина анонсировала скорый разговор Байдена с Зеленским

Посол Украины в США Владимир Ельченко анонсировал скорый разговор президентов двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщает «Gordonua.com».

«В первую очередь должен состояться телефонный контакт, над этим мы сейчас работаем. Думаю, это будет очень скоро», — сказал Ельченко.

Он добавил, что одним из первых вопросов, с которого Киев начнет диалог с новой американской администрацией, станет организация визита Байдена на Украину.

«Надо установить личные связи. Понятно, что визит для этого — самый лучший повод. И не надо забывать, что возможен визит президента Зеленского сюда», — отметил дипломат.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января. Зеленский уже заявил, что будет рад видеть нового президента США в Киеве.