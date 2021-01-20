Байдену предсказали общую историю успеха с Украиной против России

Будущая администрация президента США Джозефа Байдена заинтересована в общей истории успеха с Украиной. Слова об этом бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина приводит «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что это уникальный шанс, поскольку Байден хорошо знает Украину. Администрация заинтересована в общей истории успеха, в том, чтобы мы могли лучше бороться с российской агрессией, она видит Россию одним из основных источников опасности, потому я считаю, что эти четыре года реально должны стать всплеском в наших отношениях и в смысле доверия, и в смысле углубления сотрудничества по разным направлениям», — предсказал он.

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Климкин подчеркнул, что главная цель Украины — построить доверительное партнерство и заложить основы для будущего союзничества.

«И, конечно, противодействие российской агрессии. Это и содействие со стороны новой американской администрации, и помощь, включая военную помощь, и еще ряд направлений, которые позволят нам идти уверенно вместе пока что с нашими партнерами, а в будущем, я надеюсь, с нашими союзниками вперед», — выразил уверенность Климкин.

19 января член команды Байдена, кандидат в государственные секретари Энтони Блинкен поддержал поставки американских вооружений на Украину.

С украинской стороны на инаугурацию Байдена, которая состоится 20 января, официально приглашен посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко.