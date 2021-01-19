Украина отреагировала на новые санкции США против «Северного потока-2»

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение США о введении санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Запись об этом появилась на официальной странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Дипломаты выразили надежду, что американские ограничения против трубоукладчика «Фортуна» и компании «Рустанкер» еще более осложнят работы по завершению строительства. «Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом», — отреагировали в МИД.

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19 января стало известно, что США ввели новые санкции против «Северного потока-2». В список помимо «Фортуны» и компании «Рустанкер» попали танкеры «Максим Горький» и «Сьерра», которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом. Одновременно с этим из проекта вышли еще две компании: немецкая Bilfinger SE, которая занималась поставкой и вводом в эксплуатацию систем безопасности для работы трубопровода, а также швейцарская Zurich Insurance Group.

Ранее на фоне ужесточения санкционного давления в «Газпроме» впервые заговорили о возможном провале «Северного потока-2». В компании предположили, что проект может быть приостановлен или свернут из-за политического давления, но все же надеются его завершить, «как только это станет разумно возможным».