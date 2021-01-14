Украина заявила об отсутствии напряжения в отношениях с США из-за санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии напряжения в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС.

США ввели санкции против украинских граждан и организаций за вмешательство в американские выборы. «Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях — нет, мы его не ощущаем», — заверил Кулеба.

Он подчеркнул, что нет никаких оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. «Этого не было, этого нет и этого никогда не будет», — заключил глава МИД.

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Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал наказать причастных к вмешательству в американские выборы.

Под санкции США попали четыре организации и семь человек, в том числе депутат Верховной Рады Александр Дубинский и бывший военный прокурор Константин Кулик.

По мнению американского Минфина, они являются частью связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом. В мае он обнародовал аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, выигравшего выборы главы государства в 2020 году.