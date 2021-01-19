В команде Байдена поддержали поставки американских вооружений Украине

Член команды избранного президента США Джозефа Байдена, кандидат в госсекретари Энтони Блинкен поддержал поставки американских вооружений на Украину после инаугурации. Об этом он заявил в Конгрессе на слушаниях по поводу своей кандидатуры на пост, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков предрек «накачку Украины американским оружием» в случае прихода демократа Байдена к власти. Он назвал «игрой с глубоко антироссийским характером» снабжение Киева оружием, в то время как Украина не в силах самостоятельно справиться с собственными потребностями и все больше отходит от международных договоренностей.

В декабре 2020 года сообщалось, что поставки вооружений США на Украину стали рекордными. Так, за прошедший год Вашингтон продал Киеву оружие на сумму в 510,5 миллиона долларов, что почти в два раза превышает суммы за 2019 год.