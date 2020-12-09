Тони Блэр призвал Украину прислушиваться к США

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал Украину в первую очередь прислушиваться к США по вопросам безопасности. Об этом он заявил на международной онлайн-беседе, передает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что для такой страны, как Украина, важно осознать, что ваши основные отношения в области безопасности будут с Америкой и американскими союзниками. Это не означает, что вы не можете сотрудничать и вести торговлю с Китаем, но, вероятно, в будущем вам придется делать это благоразумно», — приводит агентство слова политика.

Блэр напомнил, что итоговая цель украинского государства — вступление в блок НАТО, и за последние годы оно продвинулось по направлению к этой цели. Перед любыми радикальными шагами, подчеркнул он, Украине необходимо советоваться с США.

8 декабря сообщалось, что продажи оружия Украине от США стали в 2020 году выше, чем когда-либо. Вашингтон продал Киеву вооружение на рекордную сумму в 510,5 миллиона долларов.