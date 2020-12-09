На Украине назвали граждан рабами из-за МВФ

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал отношение Международного валютного фонда (МВФ) из-за отношения к украинцам. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne.

«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность», — заявил политик, назвав граждан страны «дешевыми развитыми рабами».

Рабинович указал на несправедливые условия предоставления помощи Киеву со стороны международных финансовых организаций. Так, по его мнению, в страну пришли «завоеватели, которые под видом помощи убили экономику». Как считает депутат, МВФ нужно «выгнать из страны».

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия, а вопрос экстренной помощи Фондом не рассматривается.

В июне МВФ одобрил кредит Украине сроком на полтора года. Предоставление денег одобрили в рамках механизма кредитования стенд-бай. Размер программы поддержки Украины составляет пять миллиардов долларов США.