Россия предрекла «накачку Украины оружием из США» при Байдене

В случае прихода к власти в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена и при любом другом исходе выборов Вашингтон, скорее всего, продолжит курс по «накачке Украины оружием». Такое развитие международных отношений предрек заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, курс США на усиленное снабжение Украины — страны, которая не может справиться со своими внутренними проблемами и все больше отходит от соблюдения международных договоренностей, — это «игра с глубоко антироссийским характером». Дипломат отметил, что поставки оружия существенно увеличились во время правления Дональда Трампа.

«Для нас очевидно, что отказа от этой линии Соединенных Штатов не произойдет, независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января — дня инаугурации. И мы к этому готовимся», — приводит агентство его слова.

Рябков добавил, что за Соединенными Штатами в этом следуют и их союзники: Великобритания, Канада и другие.

8 декабря сообщалось, что объем продаж оружия Украине от США стал в 2020 году выше, чем когда-либо. Вашингтон продал Киеву вооружение на рекордную сумму в 510,5 миллиона долларов — почти в два раза больше, чем в прошлом году.