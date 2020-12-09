Украина пообещала ЕС и США ввести санкции против Белоруссии и передумала

Украина не приняла решения о введении санкций против белорусских чиновников в связи с президентскими выборами в Белоруссии по примеру Европейского союза (ЕС) и США. Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос журналистов «Українських Новин».

В документе указывается, что вопрос о введении санкций «в связи с фальсификацией выборов и нарушениями прав человека» находится на стадии рассмотрения. Согласно украинскому законодательству, решение принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводится в действие указом президента.

7 декабря министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба, несмотря на обещания вслед за ЕС и США ввести санкции в отношении Белоруссии, передумал и выступил против ограничений. «Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Белоруссии, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики», — заявил он.

26 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал желание Украины присоединиться к антибелорусским санкциям. По его мнению, политика соседней страны является «насмешкой над здравым смыслом».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и выразила готовность присоединиться к санкциями, введенным ЕС и США в отношении Белоруссии.