В Белоруссии арестовали россиянку за участие в акциях протеста

В Белоруссии арестовали 24-летнюю россиянку, участвовавшую в акциях протеста и размещавшую в интернете негативные комментарии о сотрудниках правоохранительных органов. Ее ждет депортация, сообщили 8 декабря в пресс-службе МВД республики, передает РИА Новости.

Гражданка России приехала в Минск полтора года назад с целью заработка и «активно посещала несанкционированные массовые мероприятия», утверждают в министерстве.

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«Общаясь с оперативниками, она призналась, что неправильно оценила обстановку в чужой стране и поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов», — отметили в МВД.

Россиянка привлечена к ответственности по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», помещена в центр изоляции правонарушителей и после отбытия административного ареста будет выслана из страны.

«Со слов самой задержанной, она хотела остаться в Беларуси для постоянного проживания, продолжить работать и создать семью», — добавили в пресс-службе.

Массовые беспорядки начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протестующие считают официальные результаты сфальсифицированными. Первые акции жестко разгонялись.