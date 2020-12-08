В Белоруссии заявили о раскрытии террористической группы

Общенациональное телевидение Белоруссии (ОНТ) сообщило о том, что в стране раскрыта деятельность террористической группы.

Она совершила несколько нападений в Гродненской области. Среди преступлений — поджог дома милиционера и подрыв машины. Участники террористической группы задержаны.

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Как заявляется на сайте ОНТ, в доме, где скрывался организатор группы, нашли «целый арсенал», в том числе гранаты и взрывчатку.

Подробности истории телевидение обещает сообщить вечером 8 декабря.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты, вызванные официальными результатами президентских выборов. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Протестующие считают итоги голосования сфальсифицированными.

Первые акции жестко разгонялись. Было возбуждено дело о попытке захвата власти. Несколько оппозиционных активистов арестованы или бежали из страны.

Сам Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад, который хочет развалить Белоруссию и подорвать влияние России.