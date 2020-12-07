В Белоруссии пригрозили тюрьмой гражданке Швейцарии за срыв балаклавы с омоновца

В белорусском суде пригрозили тюрьмой гражданке Швейцарии Наталье Херше, которая сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа во время акции протеста. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Tut.by.

Белоруска Херше живет в Швейцарии 12 лет. В сентябре она приехала в Минск и была задержана на женской протестной акции.

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В протоколе сказано, что Наталья не подчинилась требованию силовиков, пыталась скрыться и умышленно оказала сопротивление: схватила омоновца за лицо, поцарапала и нанесла ему телесные повреждения, а также стащила балаклаву и порвала ее, тем самым испортив форменное обмундирование.

Херше судят по статье «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Прокурор запросил для Натальи два с половиной года лишения свободы. Потерпевшим проходит 22-летний сотрудник ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Сергей Кончик.

Подсудимая не признает вину. На суде она заявила, что живет в европейской демократической стране, где гарантировано право свободы слова и мирных собраний, и хочет видеть такой же Белоруссию.

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа. По официальным данным, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.