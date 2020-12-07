Лукашенко пообещал белорусам красивую демократию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о грядущей конституционной реформе, нацеленной на перераспределение полномочий между государственными органами власти. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно такая: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа», — пообещал он.

Лукашенко добавил, что данная схема реформирования государства — «абсолютно прозрачная, красивая, демократичная».

27 ноября Лукашенко назвал себя сторонником проведения конституционной реформы в стране. «Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал он. Вместе с тем он пообещал, что откажется от своего поста после принятия новой конституции.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос о новой конституции, планируется провести в начале 2021 года. Власти намерены разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

В августе Лукашенко заявил, что передаст часть своих полномочий после проведения конституционной реформы. Он подчеркнул, что не допустит оппозицию к этой работе.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.