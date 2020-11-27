Лукашенко вспомнил Горбачева и задал белорусам вопрос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сторонником проведения конституционной реформы в стране. Об этом сообщает Tut.by в своем Telegram-канале.

«Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал он.

Лукашенко добавил, что белорусы уже проходили время демократии, когда «все должны избираться». Он вспомнил период правления генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР Михаила Горбачева. «Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас», — отметил он.

27 ноября Лукашенко заявил, что откажется от своего поста после принятия новой конституции.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос о новой конституции, планируется провести в начале 2021 года. Власти намерены разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

В августе Лукашенко пообещал передать часть своих президентских полномочий после проведения конституционной реформы. Он подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.