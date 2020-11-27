Лукашенко откажется от поста президента после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от своего поста после принятия новой Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — заявил он.

Лукашенко пообещал не допустить, чтобы при принятии нового Основного закона «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». «Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — резюмировал Лукашенко.

27 октября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться вопрос о новой Конституции, планируется провести в начале 2021 года. Власти намерены разделить мероприятия на два блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

В августе Лукашенко заявил, что готов передать часть своих президентских полномочий, но только после проведения конституционной реформы. Он также подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.