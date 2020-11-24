Президент Белоруссии Александр Лукашенко подсказал оппозиции способ отстранить его от власти. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

Материалы по теме Своих не бросают Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше? «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции

«Президента Белоруссии можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь. Он один, других нет — только белорусский народ это сможет сделать. На основании тех законов, которые сегодня существуют в белорусской Конституции», — заявил глава государства.

Ранее 24 ноября Лукашенко обвинил Запад в желании привлечь Россию к его свержению. По словам президента, западные страны не знают, как этого добиться.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.