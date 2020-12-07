Лукашенко назвал 2020 год самым сложным периодом для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел экономические итоги 2020 года, заявив, что для страны это был один из самых сложных периодов за десятилетия. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Лукашенко считает, что можно по-разному смотреть на экономические результаты в уходящем году. Он посетовал, что до уровня прошлого года недотянули показатели в промышленности, снизились инвестиции, на 15 процентов просел экспорт.

«Но сегодня надо посмотреть шире и отдавать себе отчет в том, какие чрезвычайные вызовы стоят и чего нам удалось избежать. Это очень важно для планирования на будущее. На долю действующего правительства выпал один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Иногда ситуация менялась не по месяцам и не по неделям, а по дням», — рассказал Лукашенко.

Основной экономической задачей на 2021 год он назвал сохранение достигнутого уровня и обеспечение положительной динамики.

30 ноября Лукашенко рассказал, что против Белорусии ведется экономическая война. Он подчеркнул, что в 2020 году обвалилась мировая экономика, поэтому выход из сложившейся ситуации будет очень трудным.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.