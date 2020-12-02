Лукашенко назвал новый миропорядок управляемым хаосом

Новый миропорядок, установление которого происходит сейчас, можно охарактеризовать как управляемый хаос. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его цитирует БЕЛТА.

Глава государства указал, что по всему миру массово происходят беспорядки, и это уже «не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в СМИ». Он назвал это «хорошо продуманной и срежиссированной деятельностью» глобальных мировых игроков, для которых важны только личные интересы.

По его мнению, такое стало возможно, потому что в западном обществе не смогли найти баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности. Кроме того, ситуацию осложнила пандемия коронавирусной инфекции COVID-2019.

В результате людям «бесцеремонно» навязываются двойные стандарты, считает он. В качестве примера Лукашенко привел ситуации, когда жесткие меры одного правительства преподносятся как норма, а другого — как диктатура и деспотизм, намекая на негативное отношение мирового сообщества к протестам в Белоруссии.

Во время выступления на саммите Лукашенко также коснулся темы жесткой политики Польши и стран Прибалтики в отношении Минска. Он назвал действия зарубежных политиков «оголтелыми» и пожаловался на угрозы развалить белорусскую экономику, под которыми он подразумевает происходящие в стране забастовки рабочих. Кроме того, Лукашенко высказал опасения по поводу наращивания группировки НАТО на западных границах ОДКБ, то есть в соседних с Россией и Белоруссией странах. По его мнению, это может привести к новой гонке вооружений.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц. Недовольные требуют отставки нынешнего руководства страны, проведения новых выборов президента и прекращения насилия со стороны силовиков как при жестких разгонах митингов, так и над заключенными. ООН уже фиксировала сообщения о пытках. Лукашенко считает, что протесты проплачены и координируются странами Запада, отвергает сообщения о фальсификациях на выборах.