Россия
 
Последние новости
Посол Ирана в России рассказал об убийцах физика-ядерщика
Искусственное мясо впервые разрешили продавать
Белорусскому протестующему выстрелили в грудь
О долгом звонке дочери Скрипаля в Россию доложили в СК
Размер ипотеки в России установил новый рекорд
Стало известно о клятве Нурмагомедова на могиле отца
В Москве построят новую линию метро из 16 станций 
Сообразительность жены спасла мужа от разъяренного дикого слона
Голую блогершу обнаружили мертвой при загадочных обстоятельствах
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин понадеялся на политическую зрелость белорусов

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин понадеялся, что белорусскому народу хватит политической зрелости для решения внутренних проблем без привлечения вмешательства извне. Об этом он заявил в среду, 2 декабря, в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА Новости.

По его словам, народу соседнего государства необходимо «без всяких резких движений» наладить диалог между различными политическими силами, действующими внутри страны, и самостоятельно решить все вопросы без давления со стороны иностранных держав. «Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт президента Белоруссии», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что у каждого народа должна быть возможность «самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес». При этом путин негативно оценил вмешательство ряда государств, которое привело к событиям «арабской весны» и серии цветных революций на постсоветском пространстве.

В конце октября Путин рассказал о возможном выходе из ситуации в Белоруссии. По его мнению, поправки в конституцию или принятие нового основного закона могут помочь Белоруссии справиться с нынешним положением.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко оценил позицию Путина по ситуации в Белоруссии
Путин рассказал о возможном выходе из ситуации в Белоруссии
Тихановская попросила Путина не вмешиваться в дела Белоруссии