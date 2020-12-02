Путин понадеялся на политическую зрелость белорусов

Президент России Владимир Путин понадеялся, что белорусскому народу хватит политической зрелости для решения внутренних проблем без привлечения вмешательства извне. Об этом он заявил в среду, 2 декабря, в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА Новости.

По его словам, народу соседнего государства необходимо «без всяких резких движений» наладить диалог между различными политическими силами, действующими внутри страны, и самостоятельно решить все вопросы без давления со стороны иностранных держав. «Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт президента Белоруссии», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что у каждого народа должна быть возможность «самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес». При этом путин негативно оценил вмешательство ряда государств, которое привело к событиям «арабской весны» и серии цветных революций на постсоветском пространстве.

В конце октября Путин рассказал о возможном выходе из ситуации в Белоруссии. По его мнению, поправки в конституцию или принятие нового основного закона могут помочь Белоруссии справиться с нынешним положением.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.