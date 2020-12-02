Путин обеспокоился ситуацией в Белоруссии

Ситуация, сложившаяся в Белоруссии после президентских выборов в августе, вызывает обеспокоенность в Москве. Об этом в среду, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА Новости.

По его словам, возникновение конфликтов в предвыборный период и сразу после выборов естественно для любой страны. Однако в случае с Белоруссией наблюдается и ряд других тревожащих тенденций.

«Не это беспокоит — беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», — пояснил российский лидер.

Ранее в ходе своего выступления Путин понадеялся, что белорусскому народу хватит политической зрелости для решения внутренних проблем без привлечения вмешательства извне. В частности, он призвал граждан соседнего государства «без всяких резких движений» наладить диалог между различными политическими силами, действующими внутри страны.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.