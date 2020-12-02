ОДКБ предложила создать безопасное пространство от Ванкувера до Владивостока

Лидеры стран ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) предлагают создать безопасное пространство от Ванкувера до Владивостока. Об этом сказано в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятом по итогам саммита, передает «Интерфакс».

«Готовы к совместной работе над построением свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока», — сказано в документе.

Авторы заявления отмечают, что «безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных».

Материалы по теме Безграничная угроза Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России Восточное притворство Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?

«Предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности», — говорится в документе.

Декларация, принятая советом, также гласит, что ОДКБ продолжит линию на углубление сотрудничества с ООН.

«Сегодня одобрен ряд важных для нашей деятельности в разных сферах документов. Это несколько документов по развитию нашего миротворческого потенциала и дальнейшим шагам по подключению к миротворческой деятельности ООН», — сообщил генсек организации Станислав Зась, передает ТАСС.

Миротворческие силы ОДКБ включают в себя 3,6 тысячи человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ.