Лукашенко обеспокоился наращиванием военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоился наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ. Об этом он заявил на сессии Совета коллективной безопасности организации, передает БЕЛТА.

«Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений», — констатировал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в настоящий момент обостряется военное противостояние мировых центров силы. «Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ», — подчеркнул Лукашенко.

Он пояснил, что имеет в виду прежде всего размещение дополнительного американского контингента в Польше, а также «увеличение системных мероприятий военного характера» там и в Прибалтике.

«Под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии, — отметил Лукашенко. — Следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена».

Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет с помощью кризиса в Белоруссии подорвать позиции России и остановить влияние Москвы.

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