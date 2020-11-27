Лукашенко назвал цели США в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цели США в отношении России. На встрече с коллективом одной из больниц Минска он озвучил сводки спецслужб, которые, по его словам, получил из КГБ. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в ноябре на одном из заседаний западных политиков в преддверии президентских выборов в Молдавии некий представитель США заявил, что в России нужно «ускорить процесс дезинтеграции» — центральная власть должна быть ограничена, а местная получить больше полномочий.

«Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси», — приводятся слова американца.

На том же заседании, по данным Минска, министр иностранных дел одной из европейских стран заявил, что надо «вытеснить» Москву из Украины и Молдавии и способствовать интеграции этих республик в НАТО.

По мнению Лукашенко, Запад хочет, чтобы кризис в Белоруссии подорвал позиции России, а Евросоюз считает, что наступил исторический шанс остановить влияние Москвы. «Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика рухнула, рубль обесценился, а полки пустовали.