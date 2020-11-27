Шушкевич уличил Лукашенко в готовности присоединить Белоруссию к России

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич уличил президента Александра Лукашенко в готовности присоединить страну к России. Об этом он порассуждал в эфире НСН.

По мнению первого главы независимой республики, Лукашенко «знает о желании российских властей сделать Белоруссию частью России и (...) готов на все». «[Президент России Владимир] Путин, конечно, спасет Лукашенко и сделает его наместником западной области России», — предположил Шушкевич.

При этом он призвал Москву не верить словам белорусского президента. «Лукашенко будет говорить, как сильнее полюбил Россию, но никого, кроме себя, он не любит», — отметил Шушкевич, добавив, что у президента нет желания построить нормальное европейское государство, при этом во всех проблемах он винит Запад.

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26 ноября во Дворце независимости в Минске прошли переговоры Лукашенко и главы российского МИД Сергея Лаврова. Президент Белоруссии заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения» и готовности вместе противостоять гегемонии США. «В отношениях наших стран не приходится говорить о перезагрузке, но об усилении, интенсификации. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал он.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Соглашение было подписано в декабре 1999 года, в 2000-м оно вступило в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. О вхождении одного государства в состав другого в документе не говорится.