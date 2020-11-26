Лукашенко заявил о готовности вместе с Россией противостоять США

Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией — начиная от пандемии коронавируса и заканчивая претензиями США «на единоличное господство в мире». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предает РИА Новости.

«Но вызовов очень много, вы их знаете в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы», — заявил он во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Лукашенко подчеркнул готовность вместе противостоять гегемонии Соединенных Штатов, поскольку в Белоруссии единоличное господство «никогда не приветствовали и приветствовать не будут».

24 ноября Лукашенко заявил о заинтересованности страны в многовекторной политике и и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.