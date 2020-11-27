Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии

Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика рухнула, рубль обесценился, а полки пустовали. Об этом со ссылкой на КГБ заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Варшава предприняла множество шагов для помощи белорусской революции. «Финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО», — перечислил Лукашенко.

Президент Белоруссии также привел отрывок якобы разговора официальных лиц Польши 31 августа. «Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий», — процитировал Лукашенко данные КГБ. По его словам, в сентябре польское правительство решило, что изменить ситуацию в Белоруссии военными силами пока не удастся.

Лукашенко сообщил, что Польша также планировала убедить Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению не экспортировать продовольствие из-за ситуации с распространением коронавируса.

Лукашенко неоднократно заявлял о попытках Польши вмешаться во внутренние дела Белоруссии. В конце октября белорусский президент обвинил Варшаву в финансировании бастующих предприятиях. Лукашенко также неоднократно возмущался тем, что на территории Польши и Литвы проходят учения Североатлантического альянса. По его мнению, страны являются основными организаторами протестов в Белоруссии, которые продолжаются четвертый месяц.