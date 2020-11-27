Бывший СССР
 
Последние новости
Российские коммунальщики делали ремонт многоэтажки и затопили ее
Минздрав оценил необходимость тотального масочного режима в России
Раскрыты планы авторитета Шишкана выйти на волю с помощью влиятельных друзей
В деле об убийстве россиянина после спора в чате появились новые фигуранты
Загитова поделилась планами на будущее вне спорта
В Северной Корее казнили людей и закрыли столицу ради борьбы с коронавирусом
Российскую телеведущую признали виновной в вымогательстве 80 миллионов рублей
Обвиняемая в хищении квартир Дрожжина присвоила себе звание заслуженной артистки
Вундеркинд закончил университет в 14 лет
Новости партнеров
Прослушать новость

Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nikolai Petrov / BelTA / Reuters

Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика рухнула, рубль обесценился, а полки пустовали. Об этом со ссылкой на КГБ заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Варшава предприняла множество шагов для помощи белорусской революции. «Финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО», — перечислил Лукашенко.

Президент Белоруссии также привел отрывок якобы разговора официальных лиц Польши 31 августа. «Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий», — процитировал Лукашенко данные КГБ. По его словам, в сентябре польское правительство решило, что изменить ситуацию в Белоруссии военными силами пока не удастся.

Лукашенко сообщил, что Польша также планировала убедить Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению не экспортировать продовольствие из-за ситуации с распространением коронавируса.

Лукашенко неоднократно заявлял о попытках Польши вмешаться во внутренние дела Белоруссии. В конце октября белорусский президент обвинил Варшаву в финансировании бастующих предприятиях. Лукашенко также неоднократно возмущался тем, что на территории Польши и Литвы проходят учения Североатлантического альянса. По его мнению, страны являются основными организаторами протестов в Белоруссии, которые продолжаются четвертый месяц.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Какие планы Запад вынашивает против Беларуси? Лукашенко на встрече с врачами озвучил сводки спецслужб
Лукашенко заявил о заинтересованности в многовекторной политике
Лукашенко рассказал о центрах американских спецслужб под Киевом и Варшавой
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 5 ноября

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
10:3325 ноября

Азербайджан опубликовал видео из «освобожденного от оккупации» района

09:5625 ноября

Пашинян предрек возвращение беженцев в Карабах до конца года

09:3325 ноября

Пашинян предсказал срок пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Бывший СССР00:0128 октября

Борьба на истощение

Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
08:4125 ноября

В Одессе разговор на русском языке в трамвае закончился скандалом

01:0325 ноября

Саакашвили предрек экономике Украины неизбежную катастрофу

00:5125 ноября

Азербайджан занял оставленный армянскими войсками район Карабаха

Бывший СССР00:0321 октября

Революция по-быстрому

Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
20:3724 ноября

Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео

19:4024 ноября

В парламент Молдавии внесли законопроект о защите русского языка

19:1024 ноября

Власти Армении призвали воевавших в Карабахе сдать оружие

Россия
«Мы можем рассчитывать только на себя и близких»
Россияне с диабетом бьют тревогу: как новая инициатива ФАС может изменить их жизнь
«Тяжело признать, что лечения нет»
Мировая медицина пока не может победить коронавирус. Что делать россиянам? Отвечает врач
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Бомбившим Анкару во время путча пилотам дали пожизненные сроки
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Европарламент выступил за жесткие санкции против Турции
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Президент Кении лишился сна из-за оскорблений и удалил Twitter
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Шведы разочаровались в борьбе с коронавирусом без карантина
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о необходимости немедленного локдауна
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Лукашенко заявил о готовности вместе с Россией противостоять США
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Парламент Азербайджана предложил исключить Францию из Минской группы
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Лукашенко заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения»
Все материалы
Экономика
Названы отрасли с выросшими во время коронавируса зарплатами руководителей
Скорость восстановления экономики связали с доверием к власти
Цены на лекарства от рака повысили в несколько раз
Доля планирующих повысить зарплаты российских компаний оказалась минимальной
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о сорванных ФСБ планах авторитета Шишкана сбежать за границу
Задержанный следователями бывший замглавы ФСИН отказался признавать вину
«Прошу уничтожить меня как ошибку Бога»
Как судили Андрея Чикатило: процесс над главным маньяком СССР в документах из закрытых архивов
Бывший майор ФСБ избежал тюрьмы за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Труп пожилой россиянки нашли в закрытой после смертей пациентов клинике
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта тайна древних наскальных рисунков
Сувенир из Дели
Загадочная смерть, армия и КГБ: как в СССР остановили эпидемию черной оспы
Назван лучший способ предотвратить болезни сердца
По секретным документам
Как агент КГБ держал в страхе весь мир. Call of Duty: Black Ops Cold War
Появились детали разработки российской вакцины от кори и коронавируса
Пора на выход
Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
Обнаружена неожиданная опасность для здоровья при работе на удаленке
Все материалы
Спорт
Елизавета Туктамышева«Такой мы ее еще не видели»
Трусова и Косторная провалили Гран-при России. Их опередила 23-летняя Туктамышева
Партнерский материал
Гвардиоле и миллиард не поможет. Моуринью накажет «горожан»?
Букмекеры ошиблись в прогнозах на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». На этом можно выиграть деньги
В погоне за «лисами»
Столкновение «Лестера» с «Ливерпулем» и суперматч «Сити» с «Тоттенхэмом» — главные интриги тура АПЛ
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»
Партнерский материал
«Мы были шокированы!»
Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева заскучала по застрявшему в Израиле соведущему
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Участника реалити-шоу нашли мертвым в собственном доме после исчезновения
«Где же правда?»
Люди покидают постсоветские страны, чтобы навсегда забыть свои корни. Почему это происходит?
Ведущий обругал коллегу за наряд «для конкурса бикини»
«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»
Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
Ведущий объявил о смерти Марадоны и расплакался
Все материалы
Ценности
Затравленная в школе 25-килограммовая девушка показала свои фото
Появилось фото принцессы Дианы в плавках на роскошной яхте из 90-х
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Бывшая жена Джонни Деппа снялась без нижнего белья для модного журнала
Высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 68 килограммов и раскрыла секрет похудения
Диетолог назвала способный взбодрить утром фрукт
«Я хотел перемен и получил их»
Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
Фридайвер 20 минут плавал рядом с опаснейшим крокодилом и снял его на видео
«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак»
История сибирячки, которая вышла замуж за англичанина и перебралась в Лондон
Мужчина обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Все материалы
Продажи электромобилей в России растут четвертый месяц подряд
О них все забыли: Subaru без раллийной харизмы и трех «пятерок»
Вспоминаем автомобили «Плеяд», которые незаслуженно вычеркнуты из коллективной памяти
Терпящий убытки SsangYong представил «новый» Rexton
Прощай, выбор: Kia K5 против трех сильных конкурентов
Сравнительный тест небанального среднего класса
В ГИБДД рассказали, как будут штрафовать за разговоры по телефону за рулем
Зарядить с гарантией: определены самые надежные электрокары и гибриды
Составлен рейтинг надежности экомашин на основе отзывов 18 тысяч владельцев
Опубликованы изображения гражданского электрического мотоцикла «Калашников»
Все материалы
Дом
Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Собчак раскритиковала туалет в Троице-Сергиевой лавре
Определена цена самых дешевых комнат в Москве
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Россиян предупредили о «ядовитой» мебели из ДСП
Все материалы
Нацпроекты
Всероссийская акция по сбору макулатуры для школьников продлится до 10 декабря
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»
Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
В России до конца года отреставрируют 25 домов культуры
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
В Ленинградской области заработала Фабрика процессов
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Управление еще одним российским регионом цифровизировали
Все материалы