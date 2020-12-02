Лукашенко пожаловался на «оголтелое» поведение Польши и Прибалтики

Польша и страны Прибалтики продолжают особо циничную политику в отношении Белоруссии. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

По словам белорусского президента, соседние страны напрямую предлагают поменять власть в Минске. Он пожаловался на угрозы «задавить санкциями» и разрушить экономику, которые уже не прячутся за дипломатические формулировки. «Я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран», — заявил политик.

Лукашенко считает, что «буквально оголтелое» поведение Польши, а также Литвы, Латвии и Эстонии повышает их значимость в Евросоюзе, а также обеспечивает им реализацию собственных интересов за счет дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Кроме того, глава государства на саммите высказал опасения по поводу наращивания военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, то есть в Польше и странах Прибалтики. По мнению Лукашенко, это приведет к развязыванию новой гонки вооружений и обострению военного противостояния мировых центров силы.

Лукашенко с самого начала массовых протестов в Белоруссии 9 августа регулярно обвиняет Польшу, Прибалтику, а также Украину в финансировании оппозиции и координации митингов. Под попытками государств-соседей развалить экономику Минска он подразумевает забастовки на предприятиях. Также президент Белоруссии еще летом предупреждал об угрозе военного вторжения и обещал, что в таком случае Россия и Белоруссия задействуют совместную военную группировку в рамках договора о Союзном государстве.