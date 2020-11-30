Лукашенко заявил об экономической войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем заявил об идущей экономической войне. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко сообщил, что в 2020 году обвалилась мировая экономика, и выход из сложившейся ситуации будет очень трудным.

«Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло, — отметил белорусский лидер. — Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели».

Ранее Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии. По его словам, Варшава хотела, чтобы белорусский рубль обесценился, а полки магазинов в стране пустовали.

Лукашенко также объяснял происходящие в Белоруссии протесты желанием внешних сил «убрать конкурента» в лице республики. «За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы», — отмечал он.