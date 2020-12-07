Лукашенко потребовал заставить работать «тунеядцев» и «протестунов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания об экономических итогах года и прогнозах потребовал устроить на работу всех «тунеядцев», передает БЕЛТА.

Он поручил местным властям, в первую очередь Минска, срочно заняться трудоустройством безработных. «Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», — заявил Лукашенко.

По словам президента, «не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице». «Это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления», — пояснил он.

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Ранее Лукашенко уже призывал протестующих устроиться на работу. Как утверждал белорусский лидер, на митинги в основном выходят «люди с криминальным прошлым и сегодня безработные».

«Нет работы, значит, "гуляй, дядя, по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — заявлял он.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.