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Лукашенко ответил «банде Баха» на запрет посещать Олимпийские игры

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Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете участвовать во всех мероприятиях, проводимых под эгидой организации, в том числе в Олимпийских играх. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Надо нам обратиться в суд. Пусть [президент МОК Томас] Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете?» — сказал он.

Лукашенко констатировал, что в мире нет справедливости. «Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — посетовал он.

7 декабря МОК временно запретила президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях, проводимых под своей эгидой. По словам Баха, нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет Лукашенко, не защищает спортсменов от политической дискриминации.

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