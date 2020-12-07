Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко запретили участвовать во всех мероприятиях Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Томаса Баха.

Запрет распространяется в том числе и на Олимпийские игры. Пока мера носит временный характер. По словам Баха, нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, который возглавляет Лукашенко, не защищает спортсменов от политической дискриминации.

Ближайшая Олимпиада должна пройти в Токио летом 2021-го. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.