МОК отреагировал на информацию о попытке России сорвать Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на информацию о попытке России сорвать Олимпийские игры-2020 в Токио посредством кибератак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В МОК заявили, что кибербезопасность является приоритетной областью, поэтому «Олимпиадам предоставляется лучшая возможная среда в этом направлении». «Учитывая характер темы, мы не разглашаем наши меры», — говорится в заявлении.

Ранее 20 октября бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал обвинения в адрес России. Он сравнил предполагаемое участие страны в кибератаках со «звездными войнами на Юпитере».

19 октября Великобритания и США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпиаду в Токио. По информации источника, российская военная разведка якобы планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Утверждается также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров.

В марте было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. При этом директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса соревнований.

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