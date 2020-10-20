Организаторы Олимпиады в Токио отреагировали на информацию о кибератаках России

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио отреагировал на информацию о российских кибератаках. Текст заявления приводит РИА Новости.

«На цифровые платформы, принадлежащие оргкомитету, непрерывно совершаются атаки различного масштаба, но в последние годы ущерба, который мог бы оказать существенное влияние на работу, не было», — говорится в сообщении.

Оргкомитет заявил, что «не может обнародовать детали, касающиеся мер по кибербезопасности в связи с самой сутью вопроса», однако продолжит заниматься обеспечением безопасности.

19 октября сообщалось, что Великобритания и США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпиаду в Токио. По информации источника, российская военная разведка якобы планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Утверждается также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров.

В марте было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.