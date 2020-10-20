Валуев сравнил участие России в кибератаках со «звездными войнами на Юпитере»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал обвинения в адрес России в попытках сорвать Олимпиаду 2020 в Токио посредством кибератак. Его слова приводит Sport24.

Валуев заявил, что Олимпиаду перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса, а те, кто считает это кибератакой, переживают осеннее обострение. «Есть ли для нас смысл участвовать в кибератаках? Это примерно вы хотите задать мне вопрос: "Есть ли смысл участвовать в звездных войнах на Юпитере или еще где-то?"» — заметил он.

Ранее 20 октября организаторы Олимпиады в Токио отреагировали на информацию о кибератаках России. Они заявили, что не могут обнародовать детали в связи с самой сутью вопроса, однако продолжат заниматься обеспечением безопасности.

19 октября Великобритания и США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпиаду в Токио. По информации источника, российская военная разведка якобы планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Утверждается также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов Игр, логистические службы и спонсоров.

В марте было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса соревнований. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.