Украина обсудит с НАТО ускорение вступления страны в альянс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудит с представителями НАТО вопрос об ускорении вступления страны в альянс. Об этом он сообщил во вторник, 9 февраля, на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», передает ТАСС.

«Следующие три дня наша делегация будет работать в Брюсселе. Будут переговоры с евроатлантическими структурами, Североатлантическим альянсом, относительно вступления страны в НАТО, относительно ускорения этих процессов», — рассказал Шмыгаль.

В рамках визита запланировано заседание Совета ассоциации «Украина — ЕС».

Шмыгаль также проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего они сделают заявление для прессы.

Курс на членство в Североатлантическом альянсе закреплен в Конституции Украины.